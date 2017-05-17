Сотрудники Росгвардии задержали 67-летнего тольяттинца, напавшего с ножом на двух человек

Вечером находясь на маршруте патрулирования, экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил информацию о том, что в одном из домов на ул. Свердлова слышны звуки драки.

Приехав на место происшествия, сотрудники Росгвардии в квартире задержали возмутителя спокойствия. Выяснилось, что между ранее судимым за убийство 67-летним тольяттинцем и двумя потерпевшими произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес им ножевые ранения. Пострадавшими стали 55-летний мужчина и 54-летняя женщина. На месте происшествия было обнаружено и изъято предполагаемое орудие преступления — нож.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.