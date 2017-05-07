Глава города поздравил с Днем Победы 93-летнего ветерана Николая Ивановича Похлебкина

В преддверии 9 мая представители городской администрации продолжают чествовать участников Великой Отечественной войны, в числе которых есть и юбиляры, отметившие 90-летний юбилей.

Глава Тольятти Сергей Анташев также принял участие в предпраздничных мероприятиях, и приехал лично поздравить участника Великой Отечественной войны, Почетного гражданина города Николая Ивановича Похлебкина. В торжественной обстановке ветерану вручили подарки и поздравления от Президента РФ, губернатора Самарской области и главы городского округа, сообщает горадминистрация.

В составе саперной бригады Похлебкин прошёл от Ростова до Берлина. Важной вехой в биографии ветерана считается работа на ПСМО "Куйбышевгидрострой". С 1959 по 1984 год он работал монтажником, затем бригадиром комплексной бригады монтажников СМУ-2 ("Промстрой-2") ПСМО "Куйбышевгидрострой". Николай Иванович является участником строительства многих крупных предприятий Тольятти, за что неоднократно отмечался орденами: "Волгоцеммаш" (орден Ленина), "Куйбышевазот" (орден Октябрьской Революции), "АВТОВАЗ" (Герой Социалистического Труда), "Тольятттиазот" (Орден Трудового Красного Знамени). Похлебкин - многократный победитель социалистического соревнования.

Сергей Анташев пожелал 93-летнему почетному тольяттинцу здоровья, оптимизма и самого дорогого - поддержки близких ему людей: детей, внуков и правнуков.