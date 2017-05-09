Сергей Анташев поздравил горожан с Днем Победы

Дорогие тольяттинцы! Уважаемые ветераны!

Примите самые искренние поздравления с праздником - 72-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Тот далекий день 1945 года объединил в себе горе потерь и радость встреч, но главное сделал наш народ сплоченным и непобедимым.

Вопреки годам, не меркнет подвиг воинов-освободителей, он продолжает гореть священным огнем в нашей памяти. Мы в неоплатном долгу перед теми, кто проявил мужество в военные годы, подарив нам возможность жить в свободной стране. Мы чтим самоотверженность тех, кто совершал настоящие трудовые подвиги в мирное время, возрождая хозяйство сел и городов. Вы, дорогие ветераны и труженики тыла, продолжаете служить для нас примером и сегодня, сохраняя оптимизм, боевой задор и веру в лучшее. Спасибо вам за то, что и сегодня остаетесь в строю, вопреки сложностям и вашему почетному возрасту. Примите слова безграничной благодарности за вашу стойкость духа и огромное сердце.

Мы постараемся сделать все возможное, чтобы сберечь подаренное вами бесценное наследие и сохранить его для будущих поколений.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и нескончаемой заботы близких и любящих вас людей.

С праздником! С Великой Победой!

Глава г.о. Тольятти С.А. Анташев