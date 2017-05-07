Тольятти и Пьяченца продолжат сотрудничество

Подписан протокол о намерениях продолжать отношения между Тольятти и итальянской провинцией Пьяченца.

Микеле Маффини, директор "Ассоциации Агротуризма" региона Эмилия Романья и президент "Колледжа агротехников Пьяченца и Парма" прибыл в наш город с почетной миссией - узнать у нового главы городского округа Сергея Анташева, готов ли тот содействовать сложившимся партнерским отношениям и в дальнейшем, продолжать их.

Встреча происходила в городской администрации. Сергей Александрович напомнив о том, почему Тольятти является самым "итальянским" городом в России, сразу придал ей приятную дружескую тональность. Джангуидо Бреддо, представитель Генерального консульства Италии в РФ при Почетном Консульстве Италии в Самарской, Ульяновской областях и республике Татарстан сообщил о том, что в наш город собирается приехать посол Италии в России в сентябре. А Микеле Маффини сделал краткий обзор планов на будущее, сообщает пресс-служба администрации города.

Отношения между Тольятти и Пьяченца длятся уже несколько лет. Одно из самых значимых событий, которое произошло - это неделя высокой итальянской кухни, которую провели в ноябре прошлого года в Тольятти и Самаре. В этом году она повторится, как и во всем мире.

По словам Маффини, выиграли грант от области Эмилия Романья на то, чтобы привести в Тольятти итальянских предпринимателей для обмена опытом. Данное мероприятие планируется в конце октября - начале ноября. Будет не менее 15 человек, а, возможно, и больше.

Еще один значимый проект - открытие выставки фотографий Олега Давыдова, которая была организована в Пьяченце. На фото - Италия 60-х годов, причем, все фотографии сделаны в Пьяченце. В Тольятти ее пока не смогли организовать, но планы такие имеются. А пока есть идея сделать выставку передвижной, размещая в разных агротуристических хозяйствах, в отелях и ресторанах Италии.

Другой серьезный проект - предлагается проведение конференции в в Пьяченце, которая будет посвящена развитию экономических отношений, а вернее, возможностям, которые могут открыты итальянским предпринимателям на территории России. Основная идея - показать Тольятти с точки зрения ТОР, где можно получить определенные налоговые послабления. Есть и другие планы, например, в области туризма и сельского хозяйства.

Затем Маффини подарил книгу, написанную им самим, Сергею Анташеву. Написана она на итальянском языке, и глава города обещал передать ее в Краеведческий музей, чтобы тольяттинцы изучающие язык, могли с ней познакомиться. Присутствовавший на встрече вице-президент Поволжского Института Итальянской культуры Комитета Данте Алигьери в Тольятти Олег Кулагин дал другое обещание написать книгу об отношениях Тольятти и Пьяченцы.

После такого продуктивного общения было вполне естественно, что Сергей Анташев и Микеле Маффини, имеющий доверенность от правительства Пьяченцы, подписали протокол о намерениях продолжать отношения.