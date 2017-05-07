С марта 254 жителя области пострадали от укусов клещей

По информации областного Управления Роспотребнадзора, с начала эпидемического сезона (с 16 марта 2017 года) в области зарегистрировано 254 пострадавших от укусов клещами. В числе укушенных 63 ребенка.

Специалистами отмечается уменьшение численности укушенных в 3,6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда от клещей пострадало 1174 человека.

В целях предотвращения укусов и предупреждения заражения населения инфекционными заболеваниями, передающимися клещами, в Самарской области ежегодно проводятся акарицидные обработки на территориях высокого риска заражения людей. За текущий период 2017 года проведено противоклещевых обработок на общей площади 142 га.

За истекший период 2017 года против клещевого вирусного энцефалита иммунизировано (вакцинировано и ревакцинировано) 4556 человека.