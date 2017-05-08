Тольяттинка проведет в колонии 2 года 6 месяцев за мошенничество

Прокуратурой Автозаводского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Ирины Аввакумовой. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ, ч. 2 ст. 159 УК РФ (4 эпизода) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (3 эпизода).

Судебным следствием установлено, что Аввакумова совершала мошеннические действия с целью завладения денежными средствами потерпевших с помощью обмана и злоупотребления доверием. Она обманывала потерпевших, предлагая вложить их деньги в покупку товаров, продуктов питания, автомобилей, от продажи которых ею в дальнейшем будут получены большие проценты. В результате преступных действий 8 потерпевшим причинен совокупный ущерб свыше 1 800 000 рублей.

Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимую виновной и назначил наказание, по совокупности преступлений, в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев без дополнительных видов наказания с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.