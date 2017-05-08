Поздравление председателя Думы г.о. Тольятти с Днём Победы

Уважаемые тольяттинцы!

От имени Думы г.о.Тольятти поздравляю вас с наиболее значимым для нашего народа праздником - Днем Победы.

Вне зависимости от того, юбилейная или неюбилейная дата, наша страна отмечает 9 Мая как общенациональный праздник. Ведь в каждой семье есть родственники, защищавшие Отечество в сражениях Великой Отечественной войны. Память о героических предках, гордость за свою Родину – это то, что объединяет представителей разных поколений, разных религий, разных национальностей.

В Тольятти тоже чтят славные страницы истории России и ветеранов Великой Отечественной войны. Вот и в нынешнем году в патриотических мероприятиях, приуроченных к 9 Мая, в чествовании ветеранов примет участие множество горожан.

От всего сердца желаю тольяттинцам быть достойными наследниками Победы, завоеванной в кровопролитных боях. Пусть над нами всегда будет мирное небо! Благополучия, счастья и здоровья вам! С Днем Великой Победы!

Председатель Думы г.о. Тольятти Д.Б. Микель