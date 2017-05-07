На посту у села Зеленовка пойман водитель с поддельными правами из соседней области

Во время несения службы на стационарном посту ДПС «Зеленовка», расположенном на 981 км автодороги М-5 «Урал», инспекторы ДПС остановили автомашину для проверки документов. Полицейские усомнились в подлинности предъявленного автомобилистом водительского удостоверения, изъяли документ и направили его на экспертизу.

Исследование показало, что удостоверение действительно имеет признаки подделки. Сотрудники полиции установили, что 58-летний нарушитель проживает в одной из соседних областей и ранее не привлекался к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В настоящее время по признакам использования заведомо подложного документа в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных либо обязательных работ или ареста.