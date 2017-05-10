Белорусы готовы расширять сотрудничество с Тольятти

3 мая Тольятти с рабочим визитом посетили руководитель отделения Посольства республики Беларусь в г. Уфе Петр Балтрукович и представитель ООО ЛК "ТК Лизинг" (официальный дилер ОАО "МАЗ") Николай Мозырец. В администрации города они встретились с главой Тольятти Сергеем Анташевым.

Как рассказал Петр Балтрукович, с 21 по 24 мая в Самарской области запланирована работа группы специалистов по заключению соглашения о сотрудничестве между Беларусью и нашим регионом. С стороны облправительства группу возглавит вице-губернатор, министр экономического развития, инвестиций и торговли Александр Кобенко, со стороны республики первый заместитель МИД Беларуси Андрей Евдоченко.

"Мы стоим на пороге утверждения нового плана взаимодействия с Самарской областью, который затронет все сферы жизнедеятельности. И при его подготовке мы не можем миновать такой серьезный город, как Тольятти. Среди регионов, которые я курирую, а это республика Башкортостан, Удмуртия, Пермский край и Оренбургская область, Самарская губерния занимает первое место по товарообороту и экспорту. Мы очень заинтересованы в том, чтобы это сотрудничество развивалось", - подчеркнул Балтрукович.

Как сообщает горадминистрация, участники встречи обсудили возможные пути дальнейшего взаимодействия. В частности, глава города рассказал гостям о новых возможностях для бизнеса в рамках ТОР "Тольятти":

"Если у вас есть технологии и производства, которые могли бы разместиться здесь, мы со своей стороны готовы предоставить серьезные экономические преимущества. В частности, затраты резидентов ТОР на ведение бизнеса сокращаются на 30%. Кроме того, у нас есть привязанные к крупнейшим предприятиям индустриальные парки, мозговой центр для стартапов любого рода "Жигулевская долина", особые возможности предоставляются резидентам ОЭЗ. Словом, в Тольятти сосредоточены все институты, которые позволяют бизнесу сэкономить и на налогах, и на энергетике. Мы всегда открыты для любых инвесторов и новых производств".

Гостей заинтересовали озвученные перспективы. Петр Балтрукович отметил, что тольяттинские площадки обязательно должны быть презентованы на уровне правительства республики и пригласил Анташева посетить Беларусь с рабочим визитом.