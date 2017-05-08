В Тольятти житель соседнего села ограбил микрофинансовую организацию

В полицию обратился директор микрофинансовой организации, расположенной на улице Лизы Чайкиной в Комсомольском районе. 28-летний мужчина сообщил, что злоумышленник открыто похитил из офиса фирмы более 25 тысяч рублей.

Полицейские опросили работников организации и очевидцев случившегося. В ходе опроса работница фирмы сообщила, что в офис зашел высокий посетитель, одетый в ветровку бежевого цвета, синие джинсы и бейсболку черного цвета с надписями. Мужчина предъявил паспорт для получения займа. Когда работница организации начала оформлять документы, мужчина возмутился медленным обслуживанием, забрал документ и, угрожая применить оружие, потребовал отдать ему деньги, которые находились на столе. Забрав денежные средства, мужчина скрылся с места преступления.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность нападавшего и задержали подозреваемого по месту его проживания. Злоумышленником оказался 38-летний житель села Жигули, ранее судимый за совершение кражи и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, сообщили в облГлавке.

В настоящее время по факту грабежа в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.