Защитник Владимир Маленьких продлил контракт с «Ладой»

ХК "Лада" заключил годичный контракт с защитником Владимиром Маленьких, игравшим за "Ладу" в сезоне 2016/17, сообщил клуб.

В 50 матчах сезона в активе Маленьких 2 передачи, 39 минут штрафа при показателе полезности "-4", 44 силовых приема и 81 заблокированный бросок.

«Новый контракт с «Ладой» подписан, он на минимальную сумму, деньги для меня уже не главное. Посмотрю, как пойдет предсезонная подготовка и смогу ли я сыграть в сезоне. Если пойму, что не готов, то приму решение о завершении карьеры и, может быть, пойду на тренерскую работу. Благодарен руководству «Лады», что они пошли мне на встречу в этом плане», – сказал 36-летний Маленьких.