Тольяттинец пригласил в гости незнакомца, который его ограбил

В полицию поступило сообщение от 36-летнего жителя Тольятти о том, что в отношении него только что был совершен грабеж.

Полицейские установили, что ранее заявитель на улице Дзержинского познакомился с мужчиной и пригласил его к себе в квартиру, расположенную неподалеку, где они приступили к распитию спиртных напитков. В ходе застолья между ними возникла ссора, и злоумышленник открыто похитил у хозяина квартиры сотовый телефон стоимостью 1 900 рублей, после чего скрылся, сообщает облГлавк.

Тольяттинец описал полицейским внешность своего обидчика. Оперативный дежурный направил ориентировку с приметами подозреваемого всем наружным службам. Благодаря оперативному обращению пострадавшего в полицию недалеко от места преступления экипаж патрульно-постовой службы заметил мужчину, заходившего в ломбард. По описанию он был похож на преступника. Полицейские задержали подозреваемого, при нем находился похищенный телефон, который злоумышленник планировал сбыть.

По признакам грабежа возбуждено уголовное дело. Телефон возвращен владельцу.