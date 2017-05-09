Тольяттинец пригласил в гости незнакомца, который его ограбил

В полицию поступило сообщение от 36-летнего жителя Тольятти о том, что в отношении него только что был совершен грабеж.

Полицейские установили, что ранее заявитель на улице Дзержинского познакомился с мужчиной и пригласил его к себе в квартиру, расположенную неподалеку, где они приступили к распитию спиртных напитков. В ходе застолья между ними возникла ссора, и злоумышленник открыто похитил у хозяина квартиры сотовый телефон стоимостью 1 900 рублей, после чего скрылся, сообщает облГлавк.

Тольяттинец описал полицейским внешность своего обидчика. Оперативный дежурный направил ориентировку с приметами подозреваемого всем наружным службам. Благодаря оперативному обращению пострадавшего в полицию недалеко от места преступления экипаж патрульно-постовой службы заметил мужчину, заходившего в ломбард. По описанию он был похож на преступника. Полицейские задержали подозреваемого, при нем находился похищенный телефон, который злоумышленник планировал сбыть.

По признакам грабежа возбуждено уголовное дело. Телефон возвращен владельцу.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 09.05.2017 12:04 [33] (0)
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