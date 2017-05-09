﻿Губрнатор возложил цветы к Вечному огню в Тольятти

8 мая в Самарской области проходит цикл мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Утром губернатор Николай Меркушкин возложил цветы к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине" на площади Славы в Самаре. Затем глава региона отправился в Тольятти.

В Автограде памятная церемония прошла у Вечного огня в парке Победы. Николай Меркушкин возложил гирлянды и цветы вместе с мэром Тольятти Сергеем Анташевым и председателем Тольяттинской городской думы Дмитрием Микелем. После возложения губернатор тепло пообщался с ветеранами.

Вечером в Тольятти Николай Меркушкин примет участие в торжественном собрании, посвященном Великой Победе.

Фото: Дмитрий Бурлаков
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  3. 09.05.2017 13:05 [116] (0)
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