﻿Губрнатор возложил цветы к Вечному огню в Тольятти

8 мая в Самарской области проходит цикл мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Утром губернатор Николай Меркушкин возложил цветы к Вечному огню и горельефу "Скорбящей Матери-Родине" на площади Славы в Самаре. Затем глава региона отправился в Тольятти.

В Автограде памятная церемония прошла у Вечного огня в парке Победы. Николай Меркушкин возложил гирлянды и цветы вместе с мэром Тольятти Сергеем Анташевым и председателем Тольяттинской городской думы Дмитрием Микелем. После возложения губернатор тепло пообщался с ветеранами.

Вечером в Тольятти Николай Меркушкин примет участие в торжественном собрании, посвященном Великой Победе.

Фото: Дмитрий Бурлаков