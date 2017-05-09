Где сегодня можно увидеть праздничный салют

Сегодня вечером для тольяттинцев прогремят залпы праздничных салютов на четырех площадках.
Добраться до дома после салюта можно будет на общественном транспорте по продленным маршрутам.
В новом городе по окончании мероприятия горожан развезут до мест назначения автобусы №13, №73 и троллейбусы №13.
В районе площади Свободы жителей будут ожидать:
- автобусы №2, №73 – проследуют по ул. Ленина (пересечение ул. Ленина и б-ра Молодежный) в направлении ул. Комсомольская;
- автобус № 13 – проследуют по Молодежному б-ру (пересечение ул. Ленина и б-ра Молодежный) в направлении ул. Победы;
- автобус № 40 – проследуют по ул. К. Маркса в районе ТРЦ «Космос» (пересечение ул. Гагарина и ул. К. Маркса).
В Комсомольском районе после салюта для горожан будет организован общественный транспорт: автобусы № 40, №42, №84 и троллейбусы № 7.
В поселке Шлюзовом после фейерверка желающие смогут воспользоваться общественным транспортом: автобусами № 40 и №42.