Пьяный тольяттинец на «Ниве» попался на нарушении ПДД

Во время несения службы в Тольятти, инспекторы ДПС остановили автомашину "Нива", водитель которой нарушил Правила дорожного движения.

Заметив, что от автомобилиста исходит резкий запах алкоголя, полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Результаты экспертизы подтвердили, что мужчина 1984 года рождения, действительно сел за руль пьяным.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что в мае прошлого года по постановлению мирового судьи данный гражданин был подвергнут административному наказанию за аналогичное нарушение и лишен права управления транспортным средством на полтора года, сообщает облГлавк.

По признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.