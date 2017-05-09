В Тольятти завершилась «Жигулевская кругосветка-2017»

8 мая в Тольятти подошла к концу «Жигулевская кругосветка-2017». В этот день на набережной 8 квартала состоялась торжественная встреча туристов, в которой принял участие глава города Сергей Анташев.

Очередной водный поход на ялах собрал 550 человек со всех уголков нашей страны и зарубежья. На протяжении 10 дней они смогли не только испытать себя на прочность в непростых туристических условиях, но и стать частью насыщенной спортивной и культурной жизни, сообщает горадминистрация.

После встречи на берегу со своими родными и близкими, команды выстроились для завершающей линейки. Первые слова благодарности прозвучали в адрес спасателей, которые традиционно сопровождают поход. К счастью, в этом году им не пришлось применять свои профессиональные навыки на практике.

Как отметил во время встречи Сергей Анташев, кругосветка стал уникальным международным мероприятием, которое за время своего существования объединило уже более 25 тысяч человек.

«Дорогие участники Жигулевской кругосветки -2017! Мы, «матрасники», которые остались здесь, на берегу, вам жутко завидовали, а также очень переживали за вас, - сказал градоначальник. - И очень рады, что вы все вернулись целые, невредимые, переполненные эмоциями и впечатлениями. С наступающим вас праздником – Днем Великой Победы! Удачи вам, здоровья, и новых свершений!».

По словам Сергея Анташева, он «почти созрел» для участия в следующей, юбилейной, "Жигулевской кругосветке". В мае 2018 года этот туристический праздник соберет в Тольятти единомышленников уже в 50-ый раз.