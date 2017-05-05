Тольятти отметил День Победы (фото)

Мероприятия, посвященные Дню Победы, в нашем городе проходили в течение нескольких дней. Городские власти и общественники встречались с ветеранами, а во многих учебных заведениях проводились свои парады Победы и Бессмертные полки. Однако главные события этого праздника развернулись вчера и сегодня.

8 мая губернатор Николай Меркушкин и глава Тольятти Сергей Анташев возложили цветы к Вечному огню в парке Победы, почтив память советских героев, защищавших нашу Родину во время Великой отечественной войны. Тогда из Ставрополя-на-Волге на фронт отправились 10 000 солдат. Вернулись всего 4 000.



В этот же день во Дворце культуры, искусства и творчества прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, во время которых Николай Меркушкин и Сергей Анташев поздравили ветеранов с наступающим праздником.



«На вашем примере новые и новые поколения россиян учатся преданно служить Отечеству. Ваши имена золотыми буквами вписаны в историю нашего Отечества, в мировую историю. Низкий вам поклон за Великую Победу!», — сказал глава региона.



По традиции, накануне Дня Великой Победы самым заслуженным людям Тольятти, среди которых были ветераны, военные, общественники, учителя и юные курсанты, были вручены награды губернатора.

Сергей Анташев также поздравил тольяттинцев:

«У нас в городе 407 участников войны, 1385 тружеников тыла, 47 человек пережили Блокаду. А еще 10 лет назад их было более пяти тысяч... Нам важно, чтобы люди, которые пережили войну чувствовали нашу заботу и наше внимание, а молодежь — пропитывалась духом победителя. С праздником, дорогие ветераны! С Днем Победы!», — сказал глава Тольятти.



Во время торжественной встречи почетных гостей развлекали творческие коллективы из Москвы, Самары и Тольятти. Завершилась программа исполнением песни «День Победы», которую весь зал пел стоя.

Главные мероприятия на улицах города развернулись сегодня.

В 10 часов утра в Центральном районе начался парад, посвященный 72-ой годовщине Победы. На площади Свободы собрались военнослужащие, курсанты, ветераны ВОВ и воины-интернационалисты.

Фронтовики и труженики тыла услышали теплые слова из уст первых лиц города, после чего парадные расчеты единым строем прошли мимо трибун. За парадом наблюдали несколько тысяч тольяттинцев, он завершился торжественным возложением цветов к Обелиску Славы.

Днем во всех районах города прошел Бессмертный полк. Акция, проводящаяся в более чем 50 странах мира, практически с самого своего основания полюбилась тольяттинцам. С каждым годом она собирает все больше участников, становясь очень личным событием для горожан, при этом объединяя самых разных людей. На главные улицы Автозаводского, Центрального, Комсомольского и Шлюзового районов вышли десятки тысяч тольяттинцев с фотографиями своих родственников, участвовавших в самой страшной войне в нашей истории.

Ну а ближе к обеду горожане стали подтягиваться к Парковому комплексу истории техники им. Сахарова. В какой-то момент стало казаться, что здесь сегодня собрался весь город. И это не удивительно, для тольяттинцев в небе свои умения показывала легендарная пилотажная группа «Русь». Многие из фигур высшего пилотажа смогли рассмотреть даже те горожане, которые остались сегодня дома. Ну а те, кому посчастливилось наблюдать работу летчиков в самом Парковом комплексе, тут же делились эмоциями между собой и в соцсетях.

В парках и скверах Тольятти продолжаются мероприятия, посвященные Дню Великой Победы. Напомним, горожан через несколько часов ждут праздничные салюты, которые пройдут во всех районах Тольятти.

Фото: Город Тольятти, паблик Тольятти.