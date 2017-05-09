В Тольятти во время шествия Бессмертного полка над головами участников пролетела стая журавлей (видео)

Настоящим чудом сегодняшнего Дня Победы стал случай, зафиксированный камерами во время шествия Бессмертного полка в Автозаводском районе. В какой-то момент участники акции заметили, что в небе над ними летит журавлиный клин - птица, которая уже давно стала символом солдат, не вернувшихся домой.

Тольяттинцы, вернувшиеся с шествия, стали обмениваться впечатлениями от увиденного, признаваясь, что в тот момент, когда журавлиный клин летел над полком, у многих в горле стоял ком, а на глазах появились слезы.

Вот как описал свои впечатления участник шествия Тигран Оганесов:

«На счет примет и «чудес» я сам скептик. Но не сегодня. Сегодня это был ЗНАК.

Мы только начали движение в колонне Бессмертного полка, когда протяжный и удивленный «ах» заставил вскинуть головы вверх. В чистом голубом небе, над головами живых, над фотографиями ушедших, над шарами и флагами, пролетал журавлиный клин. Уже одно это было чудом. Я раньше всего один раз видел журавлей над Тольятти, они тогда летели очень высоко, еле угадываясь в осеннем небе. А сегодня клин пролетал очень низко, пожалуй, только чуть выше домов, наверно поэтому он появился так внезапно, проскользнув над деревьями, а потом поплыл вдоль улицы, нам навстречу. В восхищении люди выворачивали головы, провожая взглядами больших красивых птиц, давно ставших символом памяти фронтовиков, ветеранов, которых уже нет, места которых в нашем строю мы сегодня заполнили.

А потом случилось и вовсе уж удивительное. Клин вдруг развернулся и некоторое, пусть не продолжительное время, но летел вдоль колонны назад. Затем еще один разворот и птицы вернулись на свой маршрут, словно ускорились, набрали высоту и быстро исчезли в ярком до слёз небе.

Я видел этот маневр своими глазами, и не я один. Этот журавлиный вираж заставил сжаться сотни сердец. И сегодня никто, никакими умными доводами меня не разубедит в моей светлой вере, что это был ЗНАК, ЗНАК СВЫШЕ.



Они до сей поры с времен тех давних…»

Чуть позже в сети появилось и видео удивительного события, которые выложил на youtube пользователь 4x4 NIVA-TV.