В Самарской области температура воздуха будет колебаться от -1 до +20 градусов

В ближайшие 3 рабочих дня в Самарской области сохранится неустойчивая погода. Временами будут отмечаться дожди разной интенсивности, наиболее обильные пройдут 11 мая в связи с выходом на районы Самарской области циклонического вихря, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

Температурный фон ожидается пониженным. Так, в ночь на 12 мая местами в воздухе и на поверхности почвы возможны заморозки. При этом, сегодня столбик термометра может показать до +20 градусов, в четверг и пятницу днем +13...+17. Ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с.