Фото: радио август

В Самарской области температура воздуха будет колебаться от -1 до +20 градусов

В ближайшие 3 рабочих дня в Самарской области сохранится неустойчивая погода. Временами будут отмечаться  дожди  разной интенсивности, наиболее  обильные пройдут 11 мая в связи с выходом на районы Самарской области циклонического вихря, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

Температурный фон ожидается пониженным. Так, в ночь на 12 мая  местами в  воздухе и на поверхности почвы возможны заморозки. При этом, сегодня столбик термометра может показать до +20 градусов, в четверг и пятницу днем +13...+17. Ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 7-12 м/с.
  1. Город
  2. TLT.ru
  3. 10.05.2017 07:04 [251] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus