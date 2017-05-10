В Самарской области на трассе М-5 «Мерседес» сбил насмерть сотрудника ДПС

В ночь на 9 мая на трассе М-5 «Урал» в Красноярском районе Самарской области произошло дорожно-транспортное происшествие.

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что в 1:20 ночи водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением, выехал на обочину и совершил наезд на инспектора Госавтоинспекции, находившегося на службе.

В результате ДТП сотрудник полиции получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия. Водитель автомобиля в тяжёлом состоянии находится в больнице.

Как стало известно позже, Следственный комитет РФ по Самарской области возбудил уголовное дело по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Руководство и личный состав Главного управления МВД России по Самарской области выражает соболезнования родным и близким сотрудника полиции.