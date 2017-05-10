Тольяттинские полицейские нашли наркотики у подозрительного пассажира «Фольксвагена»

Во время несения службы на КПП «Тольятти» полицейские за нарушение ПДД остановили автомобиль Volkswagen. В салоне находился пассажир, поведение которого показалось правоохранителям подозрительным. В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили у мужчины полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения. Проведенным исследованием установлено, что в пакете находилось наркотическое вещество каннабис (марихуана) массой 8,8 грамма.

По данным полицейских, злоумышленник – безработный житель г. Жигулевск 1975 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу, грабеж и незаконный оборот наркотиков. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью ч.1. ст. 228 УК РФ. Сотрудники органов внутренних дел выясняют, откуда у мужчины запрещенное вещество, и для каких целей оно предназначалось. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 10.05.2017 08:34 [148] (0)
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