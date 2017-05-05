Правительство выделило деньги на автопром

Из резервного фонда правительства выделены 80,3 млрд на поддержку отдельных отраслей промышленности, в том числе и автопрома, в 2017 году. Об этом говорится на сайте Кабмина.

Из этих денег 51,3 млрд пойдет организациям, задействованным в производстве, кредитовании и аренде автомобилей. Субсидирование создаст условия для обеспечения стабильного социально-экономического развития страны в 2017 году.Так, 7,4 млрд рублей выделено автопредприятиям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и облигационным займам. 17,5 млрд рублей пойдет на компенсацию части затрат, связанных с производством колесных транспортных средств, 10 млрд рублей выделят на субсидии банкам на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным в 2015–2017 годах физическим лицам на приобретение автомобилей; 10 млрд рублей пойдут на возмещение потерь российским лизинговым организациям по договорам лизинга, заключенным в 2017 году; еще 2,5 млрд рублей будет возмещено по договорам лизинга строительно-дорожной и коммунальной техники, заключенным в 2017 году, 3 млрд рублей пойдет производителям газомоторной техники и 0,9 млрд рублей составит субсидирование производителей городского наземного электротранспорта.

Господдержка автопрома в этом году составит 62,3 млрд рублей, сообщал замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов. По подсчетам ведомства, это позволит реализовать 737 тыс. автомобилей. Также недавно были утверждены правила субсидирования перевозки автомобилей, отправляемых на экспорт. Так, предприятия, выпускающие технику в России и заключившие с правительством инвестиционный контракт, предусматривающий высокую долю локализации, могут рассчитывать на 80% компенсации. Остальные, осуществляющие выпуск продукции по соглашению о промсборке, только на 20%.