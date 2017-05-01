Ограничения вынудили тольяттинца оплатить свои долги

В отношении правонарушителя из Тольятти возбуждено 4 исполнительных производства. Приставы побудили мужчину оплатить административные штрафы.

Гражданин ни один раз нарушил правила дорожного движения, за что и был оштрафован сотрудниками Госавтоинспекции. Общая сумма долга по штрафам составила 17 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

Неоплаченные вовремя задолженности привели к тому, что в Межрайонном отделе судебных приставов по взысканию административных штрафов по г.Тольятти было возбуждено 4 исполнительных производства. На приеме у судебного пристава должнику было вручено требование о погашении задолженности в пятидневный срок. Также мужчину предупредили, что в случае неисполнения требований, будут применены меры принудительного взыскания, в том числе ограничение на право пользования специальным правом на право управления транспортными средствами и временное ограничение в праве выезда за пределы страны.

После получения предупреждения о временном ограничении, гражданин в течение 5 дней предоставил судебному приставу-исполнителю платежные документы о погашении задолженности в полном объеме. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.