В мае ГИБДД проведет на дорогах Тольятти 15 рейдов

В мае на территории городского округа Тольятти сотрудниками ГИБДД будут проведены специальные профилактические мероприятия с применением группового метода несения службы.

Как сообщалось ранее, 11, 16, 18, 23, 25, 29 и 31 мая будут проводиться рейды по контролю за движением тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Кроме того, в городе пройдут традиционные рейды:

16 мая – по выявлению нарушений ПДД РФ водителями мототранспортных средств;

18 мая - по контролю за применением детских удерживающих устройств;

19 мая – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с выездом на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения.

22 мая - по контролю за осуществлением пассажирских перевозок;

22 мая – по выявлению нарушений правил использования ремней безопасности;

24 мая – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных средств;

23 мая – на пешеходных переходах;

25 мая - по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.

Таким образом, в оставшиеся дни месяца ГИБДД Тольятти проведет 15 рейдов на дорогах города.