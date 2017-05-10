В мае ГИБДД проведет на дорогах Тольятти 15 рейдов

В мае на территории городского округа Тольятти сотрудниками ГИБДД будут проведены специальные профилактические мероприятия с применением группового метода несения службы.

Как сообщалось ранее, 11, 16, 18, 23, 25, 29 и 31 мая будут проводиться рейды по контролю за движением тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. Кроме того, в городе пройдут традиционные рейды:

  • 16 мая – по выявлению нарушений ПДД РФ водителями мототранспортных средств;
  • 18 мая - по контролю за применением детских удерживающих устройств;
  • 19 мая – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с выездом на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения.
  • 22 мая - по контролю за осуществлением пассажирских перевозок;                           
  • 22 мая – по выявлению нарушений правил использования ремней безопасности;
  • 24 мая – по выявлению нарушений ПДД РФ, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных средств;
  • 23 мая – на пешеходных переходах;
  • 25 мая - по массовой проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения.

Таким образом, в оставшиеся дни месяца ГИБДД Тольятти проведет 15 рейдов на дорогах города. 
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  2. TLT.ru
  3. 10.05.2017 10:58 [250] (0)
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