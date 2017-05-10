Судебные приставы проверят тольяттинцев на долги на воде

В Самарской области стартует акция «Должник», в рамках которой судебные приставы проверят граждан – владельцев транспортных средств на наличие задолженностей.

В ходе акции «Должник» граждане – водители и владельцы водных судов будут останавливаться и проверяться на наличие задолженностей по различным категориям исполнительных производств, сообщает пресс-служба УФССП России по Самарской области.

В рамках акции судебные приставы будут не только выявлять должников, но и применять к ним меры, предусмотренные Федеральным законом №229 «Об исполнительном производстве». Кроме того, гражданам будет дана возможность погасить свои задолженности на месте.

Также граждан познакомят с работой сервиса «Банк данных исполнительных производств», с помощью которого можно не только узнать о своих долгах, но и оплатить их, не выходя из дома.

Мероприятие будет проходить на территории Самары, Тольятти и других населенных пунктов региона совместно с Центром Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Самарской области.

Акция продлится до середины сентября.