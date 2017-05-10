Тольяттинец не смог скрыться на краденом велосипеде от сотрудников Росгвардии

Ночью экипаж вневедомственной охраны находился на маршруте патрулирования в Центральном районе. На улице Чапаева сотрудники Росгвардии обратили внимание на странного велосипедиста – увидев служебный автомобиль, он резко изменил направление движения и попытался скрыться. Стражи правопорядка задержали мужчину, чтобы выяснить причины его подозрительного поведения.

Проверив велосипедиста по информационным базам данных, сотрудники вневедомственной охраны установили, что он находится в розыске. При этом под курткой у мужчины находился перекушенный противоугонный велосипедный тросик, а в кармане лежали кусачки. На вопрос о том, откуда велосипед, тольяттинец признался, что за пятнадцать минут до этого украл его из подъезда дома, расположенного в проезде Суворова.

Сотрудники Росгвардии передали ранее судимого мужчину 1978 года рождения вызванной на место происшествия следственно-оперативной группе. В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам кражи.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 10.05.2017 12:03 [76] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus