На Юбилейной ВАЗовская «классика» врезалась в «Ниссан» (фото)

Сегодня утром произошло ДТП с пострадавшими на улице Юбилейной напротив парка Победы.

ВАЗ-2106 и «Ниссан Кашкай» двигались попутно от Приморского бульвара к улице Фрунзе. По словам водителя иномарки, он стал притормаживать перед перекрестком, так как на светофоре загорелся красный сигнал. При этом, он стал докатываться, не используя педали тормоза, то есть стоп огни у «Ниссана» не горели, сообщает группа «Происшествия Тольятти». Водитель седана, который ехал следом, не заметил, что скорость «Кашкая» стала уменьшаться. В результате «Лада» врезалась в багажник внедорожника.

В ДТП пострадала пассажирка классики. Диагноз – тупая травма живота, ушибы.

Фото: «Происшествия Тольятти».