В Тольятти сотрудниками полиции пресечено крупномасштабное производство контрафактных моторных масел

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов спецназа Росгвардии пресечена деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконном изготовлении в промышленных масштабах и реализации контрафактных моторных масел, не отвечающих требованиям технического регламента, сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что производство и хранение фальсифицированной продукции осуществлялось в одном из ангаров на территории промышленной зоны на окраине Тольятти. Готовая продукция сбывалась под брендами известных мировых производителей во всех регионах страны.

В производственных и складских помещениях нелегального цеха проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых обнаружены пластиковые емкости объемом 1000 м3 каждая (еврокуб), из них 120 заполнены контрафактным моторным маслом, около 300 металлических 200-литровых бочек с горючим, в большом количестве – этикетки различных фирм производителей моторных масел, металлические крышки от бочек с указанием фирменных наименований, устройства для опломбирования и нанесения маркировки, сообщает пресс-служба МВД РФ.

По итогам экспертизы изъятая продукция признана не соответствующей оригиналам. На основании собранных материалов СУ УМВД России по г. Тольятти Самарской области возбуждено уголовное дело по статье ч. 3 ст. 180 УК РФ. По предварительным данным, сумма ущерба причиненного компаниям-правообладателям превышает 1,5 млн рублей.