Водитель такси помог сотрудникам ГИБДД выявить правонарушителя на дорогах Тольятти

В выходные дни от водителя одной из таксомоторных организаций поступила информация о том, что по улице Горького  двигается автомобиль УАЗ, водитель которого, предположительно находится в состоянии опьянения.

Инспекторы ДПС выявили автомобиль в транспортном потоке и остановили его. Информация подтвердилась, за рулем транспортного средства находился 45-летний мужчина с признаками опьянения. На предложение сотрудников полиции пройти медицинское освидетельствование мужчина отказался, сообщает ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

В отношении нарушителя собран административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», который направлен для принятия мер в суд Центрального района. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 10.05.2017 13:19 [112] (0)
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