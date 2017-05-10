Тольяттинцев приглашает фестиваль «Большой котел народных традиций»

13 мая с 12.00 до 17.00 Тольяттинский краеведческий музей приглашает горожан и гостей города на большой праздник – фестиваль национальных культур «Большой котел народных традиций».

В этот день, как и в былые времена (когда еще проходила самая известная музейная акция - «Музейный Пикник»), поле перед музеем наполнится интересными участниками, запестрит работами народных умельцев, а со сцены зазвучат красивые народные песни.

Фестиваль «Большой котел народных традиций» пройдет в рамках одноименного проекта, ставшего победителем в конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» фонда Михаила Прохорова в 2016 г. Работа по проекту, венцом которого и стал фестиваль, заключалась в интереснейших библиоэкспедициях по сбору редких печатных источников в селах Ставропольского района и конкурсе среди подрастающего поколения на лучший рассказ о национальных традициях семьи и села.

Пришедших 13 мая зрителей фестиваль порадует площадками, на которых расположатся национальные центры и мастера-прикладники. На площадке народных промыслов вы увидите местных мастеров, которые проведут для вас мастер-классы по различным видам рукоделия: вязанию, вышивке, гончарному мастерству, плетению и т.д. Все время работы фестиваля будет работать сцена, на которой выступят детские и взрослые тольяттинский коллективы с национальными песнями и танцами.

Еще одна площадка фестиваля порадует и детей и взрослых – площадка народных игр, где вы сможете активно подвигаться, посоревноваться, проявить свою ловкость и сообразительность. Здесь вас ждут ролевые игры: чувашская игра «Птицы» (многие знают похожую игру «Море волнуется раз»), мордовская игра «В ключи», похожая на игру в «Уголки», татарские «Жмурки», русский «Дударь» и многое другое.

В фестивале также примут участие и другие резиденты «Музейного Квартала». Тольяттинский художественный музей организует свою площадку, на которой представит мастер-класс по плетению из бумаги. А Центральная библиотека им. Татищева представит на фестивале выставку-презентацию литературы малых жанров устного народного творчества.

Специально для тех, кто хотел бы ближе познакомиться с традициями нашей территории, состоится открытая лекция «Становление особенностей традиционной культуры Самарской Луки», которую проведетэколог, специалист по ценным природным территориям, собиратель фольклора, кандидат биологических наук, заместитель директора Детского оздоровительно-образовательного центра «Жигули» Юрий Рощевский.

Вход на фестиваль свободный. Музей будет работать в обычном режиме. Стоимость билетов на экспозиции и выставки от 50 до 200 руб.