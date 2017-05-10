На дорогах Тольятти вновь пострадал ребенок на велосипеде

9 мая в 11:10 произошло ДТП на улице Комсомольской в Центральном районе Тольятти.

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 39-летний водитель автомобиля Kia Sportage (стаж - 3 года) двигался со стороны улицы Ленина в направлении улицы Победы. При проезде перекрестка на разрешающий сигнал светофора, автомобилист допустил наезд на мальчика 2009 года рождения, двигавшегося на велосипеде по проезжей части навстречу и осуществлявшего поворот налево.

В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения, с которыми был доставлен одну из городских больниц. Врачи приняли решение о госпитализации мальчика.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автомобилист находился в трезвом состоянии, а на ребенке не было велошлема и защитной амуниции, сообщили в облГлавке.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.