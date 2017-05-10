В праздничные дни в лесах Тольятти прошли профилактические рейды

Весенние месяцы в условиях климата Средней полосы России, зачастую, засушливые, ветреные, несущие угрозу возникновения природных пожаров.

С наступлением теплых дней в нашем регионе повышается вероятность возникновения пожаров при выжигании сухой травы в полях, на территориях СНТ; кустарника, валежника - в лесополосе. Поэтому при росте пожаров на территориях может устанавливаться особый противопожарный режим.

С 1 марта вступили в силу дополнения в Правила противопожарного режима, направленные на заблаговременную подготовку территорий к весенне-летнему сезону и профилактику пожаров в этот период, и дополнения в Правила пожарной безопасности в лесах. А с 15 апреля в Самарской области был объявлен особый противопожарный режим до 30 сентября.

В настоящий момент отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский проинформировал администрации муниципальных образований и внес предложения об установлении особого противопожарного режима на подведомственных территориях с согласованием ряда рекомендованных профилактических мероприятий. Среди них профилактические проверки объектов, граничащих с лесными массивами, профилактические рейды, патрулирование территорий, особенно в зоне риска (СНТ, дачные массивы), инструктирование населения о мерах пожарной безопасности, своевременное информирование о происшествиях, технические вопросы по содержанию водоисточников, пожарной техники, связи и оповещения.

В майские праздники 2017 года ОНД и ПР г.о. Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский проводятся периодические профилактические рейды по Ставропольскому и Тольяттинскому лесничествам совместно с сотрудниками полиции, государственной лесной инспекции и лесной охраной.

8 мая состоялся совместный профилактический рейд на Ягодинском участке по местам стихийных туристических стоянок и Тольяттинском лесничестве в местах, где граждане пытались жарить шашлык.

В ходе рейдов гражданами разъяснялись основные правила пожарной безопасности в лесах и на прилегающих территориях, требования Кодекса об административных правонарушениях РФ, статьи 8.32 КоАП РФ, части 2 статьи 20.4 КоАП РФ. Возбуждение дел об административных правонарушениях осуществляется сотрудниками полиции, органами дознания ГПН по факту пожара, рассматривают дела об административных правонарушениях органы пожарного надзора и выносят соответствующие административные наказания.

К счастью, понимание со стороны населения важности пожарной профилактики присутствует. Многие были готовы самостоятельно затушить костер, интересовались профилактическим памятками и инструкциями от пожарных и лесников, отметила по итогам рейдов инспектор ОНД и ПР г.о. Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский Елена Кишенкова.

Такие профилактические рейды будут осуществляться в течение всего периода действия особого противопожарного режима 2017 года. В настоящий момент на территории Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района достигнута стабилизация обстановки с пожарами. Теперь главная задача – продолжить профилактическую работу, сохранить динамику к снижению количества пожаров, не допустить роста числа пожаров в весенне-летний период 2017 года.