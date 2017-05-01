На улице Юбилейной произошло ДТП с тремя автомобилями (фото)

Сегодня днем на улице Юбилейной произошло столкновение нескольких автомобилей. В ДТП обошлось без пострадавших, однако автомобили получили серьезные механические повреждения.

Как сообщает паблик «Происшествия Тольятти», водитель «Гранты», следуя от улицы Свердлова, решил развернуться и продолжить движение в обратном направлении. Для этого он остановился, пропуская встречный транспорт. В этот момент в попутном направлении двигалась «Приора», которая ударила в багажник стоявшую «Гранту». От удара автомобиль вытолкнуло на полосу встречного движения, где он врезался в «КИА», ехавшую навстречу.

Фото: «Происшествия Тольятти».
... ... ... ...
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 10.05.2017 16:57 [63] (0)
  4. версия для печати
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus