На улице Юбилейной произошло ДТП с тремя автомобилями (фото)

Сегодня днем на улице Юбилейной произошло столкновение нескольких автомобилей. В ДТП обошлось без пострадавших, однако автомобили получили серьезные механические повреждения.

Как сообщает паблик «Происшествия Тольятти», водитель «Гранты», следуя от улицы Свердлова, решил развернуться и продолжить движение в обратном направлении. Для этого он остановился, пропуская встречный транспорт. В этот момент в попутном направлении двигалась «Приора», которая ударила в багажник стоявшую «Гранту». От удара автомобиль вытолкнуло на полосу встречного движения, где он врезался в «КИА», ехавшую навстречу.

Фото: «Происшествия Тольятти».



