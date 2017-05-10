Владимир Путин поручил внести поправки в закон о сертификации счетчиков

В России планируется ввести обязательную сертификацию счетчиков коммунальных ресурсов. Для этого президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября 2017 года обеспечить внесение поправок в законодательство, сообщают РИА Новости.

Поручение дано по итогам встречи с представителями деловых организаций Новгородской области, состоявшейся 18 апреля 2017 года.

Тогда глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что ведомство до конца лета подготовит поправки в законодательство, предусматривающие обязательную сертификацию квартирных приборов учета. По словам министра, эта мера позволит контролировать "серый" импорт счетчиков.