Встреча двух тольяттинцев в лесу закончилась избиением

В полицию обратились сотрудники одной из тольяттинских больниц, сообщившие о госпитализации 31-летнего мужчины с множественными травмами тела. Опросив потерпевшего, сотрудники полиции выяснили детали происшествия.

Мужчина отправился в лесной массив вместе со своим 46-летним знакомым, где они начали употреблять алкоголь. Во время встречи между мужчинами возник конфликт, в результате которого злоумышленник нанес удары деревянной палкой потерпевшему. Медики диагностировали у пострадавшего травму груди, перелом ребер, повреждение легкого и другие травмы тела.

Мужчина сообщил стражам правопорядка имя обидчика и примерное место его  нахождения, после чего сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Мужчина признался в содеянном и объяснил свой поступок алкогольным опьянением.

Как сообщили в облГлавке, предполагаемый преступник ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное правонарушение, потерпевший – за кражу и причастность к незаконному обороту оружия. Оба участника инцидента не имеют постоянного заработка и места жительства.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное  дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Предполагаемый злоумышленник  задержан, редполагаемое орудие преступления – палка, изъята и приобщена к материалам дела. Ведется следствие.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 10.05.2017 17:49 [141] (0)
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