Тольяттинцев созывает городской проект «Итальянский парк»

Поволжский Институт Итальянской Культуры совместно с Тольяттинским Художественным Музеем проводят второй запуск городского проекта «Итальянский парк».

Тольяттинцам предлагают проект, который пытается создать общее обсуждение о том, как мы относимся к городу, в котором живём.

Пространством проекта является будущий итальянский парк, который будет построен возле ДС «Волгарь». В июле 2014 года началась перепланировка будущего итальянского парка по проекту итальянской архитектурной студии. Парк будет построен в честь итальянского коммунистического лидера Пальмиро Тольятти. Проект будет реализован с применением самых современных технологий, его стоимость 1.740.608 €.

Для того чтобы пригласить жителей участвовать в процессе осмысления пространства, организаторы предлагают летную программу, в рамках которой будут проведены культурные и творческие события на территории будущего итальянского парка в течение мая и июня.

Летняя программа проекта 2017 г. будет проведена в четырёх городских пространствах:

1. Итальянский парк — главная площадка проекта, на которой будут организованы открытые уроки итальянского языка, показы итальянского кино, лекции, и эко-акции.

2. Итальянский пляж — площадка, на которой с 21 по 26 мая будет реализован проект по стрит-арту «Искусство не пахнет» совместно с ассоциациями «YLDA» (Турин, Италия) и «Il Cerchio e le Gocce» (Турин, Италия).

3. Танцевальная площадка «Пятак» — площадка, на которой с 25 по 30 июня будет реализован проект по стрит-арту «Озвучим будущее» совместно с ассоциациями «YLDA» (Турин, Италия) и «Il Cerchio e le Gocce» (Турин, Италия).

4. Отдел современного искусства ТХМ — площадка, на которой будут организованы лекции и исследовательские лаборатории.

Открытие проекта: 13 мая, 15:00. Место проведения: Тольятти, б-р Приморский, 37 (рядом с ДС «Волгарь»). Вход на мероприятия: свободный. Возраст: 6+.