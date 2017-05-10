За праздничные дни на тольяттинских дорогах пострадали 5 детей

С начала текущего года на дорогах нашего Тольятти в дорожно-транспортных происшествиях получили травмы 41 ребенок. Только за продолжительные выходные 5 детей стали участниками дорожных аварий, получив травмы различной степени тяжести.

Печальную статистику 5 мая в 17:25 пополнил 26-летний водитель «Весты», который во дворе дома №31 по ул. Победы допустил наезд на 7-летнюю девочку. Ребенок с сотрясением головного мозга и ушибами грудного отдела позвоночника госпитализирован в городскую больницу.

6 мая в 17:35 20-летний водитель «Приоры» в районе дома №19 по ул. Юбилейной допустил столкновение с двигающимся впереди автомобилем Лада-219020, который после удара столкнулся с «Киа Рио». В результате ДТП 14-летний пассажир «Гранты» получил многочисленные ушибы.

8 мая в 13:40 38-летний водитель «Лада-219010» в районе дома №31 по Ленинскому проспекту допустил столкновение с автомобилем 8-й модели ВАЗа. В результате 5-летний пассажир «восьмерки» получил сотрясение головного мозга.

9 мая в 11:10 7-летний велосипедист решил переехать проезжую часть в районе д. 149 по ул. Комсомольской. Водитель, 1977 г.р., управляя автомобилем «Киа Спортаж», не успел среагировать и остановить свой автомобиль. В результате 7-летний ребенок оказался под колесами. Школьник госпитализирован в городскую больницу с сотрясением головного мозга.

9 мая в 22:40 23-летний водитель «Ларгуса» в районе дома №10 по Приморскому бульвару допустил столкновение с автомобилем «Калина». Опять нарушение – несоблюдение дистанции. А результат – 4-летний ребенок – пассажир Калины- с закрытой черепно-мозговой травмой.

Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти обращается к тольяттинцам:

В каждом из вышеуказанных происшествий прямая или косвенная вина в первую очередь родителей. Наблюдая за хроникой происшествий возникает резонный вопрос- куда смотрят родители? 5-летний ребенок пристегнут, со слов родителей, ремнем безопасности без детского удерживающего устройства. 14 летний пассажир вообще в момент ДТП не был пристегнут. 7-летний велосипедист мчится по проезжей части.

Как взрослые отпускают своих неопытных, не знающих Правил, детей?! Или Дети предоставлены сами себе?

Родители, мало ограничиваться простыми замечаниями в адрес своих детей, нужно проводить с ними ежедневные серьезные беседы, доносить, как дороги они для вас, на какие страдания обрекут всех членов семьи в случае трагедии, если не будут соблюдать элементарные правила личной безопасности.