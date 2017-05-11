В Тольятти в микрорайоне Жигулевское море днем перестали ездить грузовики

С 10 мая на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» км 943 – км 972 в связи с ремонтом проезжей части вводится временное ограничение движения для грузового транспорта. Проезд грузовиков общей массой свыше 3,5 тон, а также габаритные параметры которых по ширине превышают 3,4 метров, будет ограничен с 7 часов утра до 22:00, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России.

Для легкового транспорта ограничения не действуют.

Объезд ремонтной части участка будет осуществляться по автомобильным дорогам М-7 «Волга» (Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа), А-151 «Цивильск – Ульяновск», Р-226 «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» и Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград».