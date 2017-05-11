Стало известно расписание скоростного речного маршрута «Самара-Тольятти»

Впервые за 19 лет между Тольятти и Самарой открыто скоростное речное сообщение.

Как сообщалось ранее, добраться до региональной столицы можно за 400 рублей, время в пути: 2,5 часа. Принять пассажиров готовы три судна серии "Восход". Возраст у теплоходов почтенный - самый старый впервые был спущен на воду еще в 1976 году. Реставрацию оплатил региональный бюджет.

Ожидается, что с мая по сентябрь услугами "Восходов" воспользуются 30 тыс. человек. Сейчас скоростные суда ходят по пятницам, субботам и воскресеньям - дважды в каждую сторону. Со 2 июня в силу вступит летнее расписание, по которому "Восходы" ежедневно будут совершать три рейса в Самару и обратно, сообщили в администрации Тольятти.

"Восходы" проводят в пути ровно 2 часа 30 минут, отклонений не случается благодаря жесткому графику шлюзования. Удобно и то, что пассажиры сразу попадают на самарскую набережную - в самый центр города.

Над каждым теплоходом потрудились специалисты Тольяттинского судоремонтного завода: снаружи свежая краска, а внутри - новая оснастка. Устаревшие двигатели заменены на южно-корейские Doosan 4V222TIL. Реставрация самого старого судна "Восход-02" обошлась бюджету в 29 млн рублей. В министерстве транспорта Самарской области подчеркнули, что спуск "Восходов" на воду не связан с приближением чемпионата мира по футболу - было бы слишком дорого восстанавливать судна ради пары сезонов. После окончания чемпионата "Восходы" продолжат курсировать между двумя крупнейшими городами области.

Пока Самара-Тольятти - это чисто транспортный маршрут. Возможно, что в будущем появятся его экскурсионные варианты.

Сейчас судна на подводных крыльях ходят по трем скоростным маршрутам: Самара-Тольятти, Самара-Сызрань и Самара-Ширяево. Возможно, что в скором времени появится сквозной маршрут Тольятти-Сызрань.

Фото: "Городские ведомости"