В промзоне Тольятти при обгоне легковушки опрокинулась бетономешалка (фото)

ДТП произошло днем 10 мая на улице Северной в промзоне Автозаводского района.

Водитель, управлявший «миксером» «Хендэ» ехал от улицы Окраинной в сторону Борковской. В пути следования он вышел на обгон вазовской легковой. В районе СНТ «Русское Поле», женщина за рулем «девятки» стала поворачивать налево. По ее словам, она заблаговременно включила указатель поворота. Водитель «миксера» увидел маневр легковой, но уже не успевал затормозить и принял решение уйти влево от столкновения. Машину повело на обочину, после чего «миксер» завалился на бок, передает паблик «Происшествия Тольятти».

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Женщина осталась на месте аварии. Отметим, что касания между автомобилями не произошло.

Фото: «Происшествия Тольятти».
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  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 11.05.2017 08:04 [45] (0)
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