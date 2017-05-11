ФАС признала нарушение властями Самарской области закона о защите конкуренции

Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России вынесла решение по делу в отношении губернатора Самарской области Николая Меркушкина, Министерства энергетики и ЖКХ региона и ряда лиц "Газпрома". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФАС России.

"Сегодня было вынесено решение по делу в отношении губернатора Самарской области, Министерства энергетики и ЖКХ региона и ряда лиц "Газпрома". Комиссия признала наличие нарушений со стороны ответчиков по ч. 4 ст. 16 "Закона о защите конкуренции", - отметили в пресс-службе.

Согласно данной статье закона, запрещаются соглашения между органами государственной власти субъектов Российской Федерации и хозяйствующими субъектами, если такие соглашения могут привести к ограничению доступа на товарный рынок, выхода или устранению с рынка хозяйствующих субъектов.

Как сообщалось ранее, ФАС возбудила дело в отношении губернатора Самарской области Николая Меркушкина, Министерства энергетики и ЖКХ региона и ряда лиц "Газпрома" по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Ранее в антимонопольную службу поступило обращение от компании "Средневолжская газовая компания" (ООО "СВГК") на действия органов исполнительной власти региона и компаний, входящих в группу лиц "Газпрома". ФАС установила, что с 2010 года реализуется соглашение, направленное на перевод крупных потребителей газа от СВГК к газораспределительным сетям ООО "Газпром межрегионгаз".

Как пояснили ТАСС в ФАС, дело было возбуждено в отношении действующего губернатора Николая Меркушкина - несмотря на то, что подготовка реализации соглашения началась до Меркушкина, официальное оформление схемы газоснабжения и ее реализация произошли уже после его назначения в 2012 году на пост губернатора.

Как сообщала ФАС, в 2011 году губернатором совместно с дочерним предприятием "Газпрома" была утверждена корректировка схемы газоснабжения и газификации на территории региона, которая является основанием для строительства новых и развития действующих газораспределительных систем. По закону, разработка и принятие такого документа должна охватывать сети не только принадлежащие "Газпрому", но и независимым организациям. Несмотря на наличие в Самарской области не менее двух газораспределительных организаций (ООО "СВГК" и ООО "Газпром газораспределение Самара"), такая корректировка схемы была принята без согласования с СВГК. По мнению ФАС, такие действия представителей власти региона и группы лиц "Газпрома" могли привести к уходу с рынка "Средневолжской газовой компании".