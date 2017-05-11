В Самарской области товарный поезд сбил насмерть двух девушек

В среду, 10 мая, примерно в 21:20 у станции Новоотрадная грузовой поезд 8201 сбил двух 17-летних девушек. К сожалению, обе получили травмы несовместимые с жизнью, сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.

На месте ЧП работали оперативники, детали трагического происшествия уточняются.

В данный момент установлено, что обе девушки 1999 года рождения, учились в Отрадненском нефтяном техникуме.

По сведениям очевидцев, студентки торопились на электричку и переходили железнодорожные пути в неположенном месте.