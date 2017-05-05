Судимый за убийство тольяттинец лишил жизни пенсионера

38-летний житель Тольятти обратился в полицию, рассказав об убийстве своего отца.

Нападение на 60-летнего мужчину произошло в квартире одного из домов на улице Лесной, где неизвестный нанес ножевое ранение мужчине, в результате которого пенсионер скончался.

Полицейские установили, что пенсионер пригласил в гости мужчину, с которым познакомился на улице. Новые знакомые употребляли спиртные напитки, после чего гость покинул квартиру. По данным заявителя, через некоторое время он вернулся и между его отцом и гостем возник конфликт, в результате которого злоумышленник нанес ножевое ранение потерпевшему и скрылся с места преступления.

Стражи правопорядка осмотрели жилое помещение и опросили соседей, на причастность к данному инциденту полицейские проверили лиц, ранее попадавших в поле зрения правоохранительных органов. В результате уже на следующий день сотрудники уголовного розыска задержали 49-летнего местного жителя. По данным правоохранителей, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, сообщили в облГлавке.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Злоумышленник задержан.