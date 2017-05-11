В Тольятти заработает «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Тольятти совместно с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» с 22 мая по 5 июня будет проводиться тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров и по услугам детского отдыха.

Граждане могут получить ответ на свой вопрос, позвонив по телефонам «горячих линий»: 67-47-00, 37-01-48, 37-56-29, 37-22-03.

Режим работы «горячих линий» с 9.00 часов до 17.00 часов (обед с 13-00 до 14-00 час.) ежедневно с 22.05.2017г. по 05.06.2017г. за исключением выходных дней.