Россиянам хотят разрешить защищаться от преступников любыми способами

Депутаты совместно с экспертами из МВД и Росгвардии готовят законопроект, расширяющий права граждан при защите своего жилища, сообщает «Российская газета».

Предлагается внести изменения в статью 37 Уголовного кодекса - не признавать преступлением причинение любого вреда нападающему, если преступник незаконно вторгся в пределы частной собственности или любое помещение (дом, квартира, дача, офис), занимаемое гражданином на законных основаниях.

Кроме того, опять же действия обороняющегося не будут являться превышением пределов самообороны, если они направлены на защиту других людей, находящихся в заведомо беспомощном состоянии.

Таким образом, само понятие «превышение пределов самообороны» может быть вообще отменено, но только, если речь идет о криминальной ситуации в квартире или частном доме, но не на улице.

По мнению авторов документа, россияне не должны бояться защищать себя, свой дом, жизнь и здоровье своих близких. Им действительно, не на словах, а на деле необходимо иметь полное право на самооборону, в том числе с использованием гражданского оружия. В США преступник, проникший на частную территорию, может быть убит на месте. Причем американцы, ставшие жертвами нападения и убившие незваного гостя, освобождены от обязанности доказывать свою невиновность.