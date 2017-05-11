С 16 по 22 мая во всех районах Тольятти пройдет обработка от клещей

На следующей неделе в Тольятти начнутся мероприятия по борьбе с клещами. Акарицидной обработке подвергнутся парки, скверы, набережные, лесная зона, пляжи, береговая зона п-ва Копылово и другие места общего пользования.

График работ:

  • 16, 17 мая – Автозаводский район;
  • 17 мая – Центральный район;
  • с 22 мая – Комсомольский район.

На время работ рядом с территориями будут выставлены знаки: проход запрещен. Присутствие горожан во время обработки и в течение часа после нее опасно для здоровья!

График может меняться в зависимости от погодных условий – работы можно проводить только в сухую погоду. Информация будет сообщена дополнительно.

В этом году планируется обработать от клещей 3,3 млн кв.м. городских территорий, сообщает администрация Тольятти.
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  3. 11.05.2017 12:03 [133] (0)
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