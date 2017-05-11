С 16 по 22 мая во всех районах Тольятти пройдет обработка от клещей

На следующей неделе в Тольятти начнутся мероприятия по борьбе с клещами. Акарицидной обработке подвергнутся парки, скверы, набережные, лесная зона, пляжи, береговая зона п-ва Копылово и другие места общего пользования.
График работ:
На время работ рядом с территориями будут выставлены знаки: проход запрещен. Присутствие горожан во время обработки и в течение часа после нее опасно для здоровья!
График может меняться в зависимости от погодных условий – работы можно проводить только в сухую погоду. Информация будет сообщена дополнительно.
В этом году планируется обработать от клещей 3,3 млн кв.м. городских территорий, сообщает администрация Тольятти.