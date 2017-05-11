«Дежурный станции просил их не бежать через пути», – сотрудники прокуратуры о гибели студенток в Отрадном

Сотрудники полиции и прокуратуры проводят проверку по факту гибели двух студенток медколледжа 10 мая на станции Новоотрадная. Происшествия можно было избежать. Как рассказал 63.ru старший помощник Куйбышевского транспортного прокурора Михаил Шаляпин, дежурный станции просил девушек не бежать на электричку через железнодорожные пути. Но этот призыв остался не услышанным.

– Станция обустроена таким образом, что перебегать пути там крайне опасно. Здание ограничивает видимость путей. Поэтому для пассажиров там обустроили два пешеходных моста. Девушки торопились на уже уходящую со станции электричку. Дежурный просил их не бежать через пути. Призывал остаться в городе и здесь переночевать, а утром отправиться на другой электричке. Но девушки решили поступить иначе, – рассказал Михаил Шаляпин.

В результате в 21:25 17-летних девушек сбил товарный поезд. Обе пострадавшие получили множественные переломы. Очевидцы рассказали правоохранителям, что одна из них от удара подлетела до высоковольтных проводов. Другую отбросило на соседнюю платформу. На место происшествия сразу же прибыли родственники погибших. Они не могли поверить в произошедшую трагедию.

Движение поездов остановили на два часа – с 21:40 до 23:37.

Как рассказала 63.ru начальник отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте Алла Нечесова, девушка 2000 года рождения была воспитанницей приемной семьи, которая проживала в Кротовке. Вторая студентка была родом из Отрадного. Девушки приехали в город в гости к ее маме.

– Обе девочки были очень ответственными. Они жили в общежитиии при колледже в Кинель-Черкассах. Оно закрывается в 23:00. Желание вовремя попасть в общежитие и с утра не опоздать на учебу и поторопило их, – отметила Алла Нечесова.