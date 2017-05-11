В Тольятти задержан москвич с поддельными правами

Во время несения службы на КПП «Тольятти», расположенном на улице Магистральной, инспекторы ДПС остановили автомашину Kia Rio под управлением жителя Москвы 1989 года рождения. Полицейские усомнились в подлинности водительского удостоверения, предъявленного автомобилистом, изъяли документ и направили его на экспертизу.

Исследование показало, что удостоверение действительно имеет признаки подделки. Сотрудники полиции установили, что нарушитель нигде не работает и ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа», в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных либо обязательных работ или ареста, напоминает облГлавк.