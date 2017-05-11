Цены на недорогие лекарства могут вырасти на 15%

С 1 января 2018 года правительство намерено изменить порядок ценообразования на жизненно необходимые и важные лекарственные препараты низкого ценового сегмента (дешевле 50 рублей) в пользу производителей. Цену на них могут начать устанавливать в соответствии с ситуацией на рынке, что позволит повышать ее больше, чем на уровень инфляции, как это происходит сейчас.

Вопрос прорабатывают Минздрав, Минпромторг, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Задача ― не допустить исчезновения таких препаратов с рынка. Производители прежде жаловались, что им невыгодно выпускать целый ряд недорогих лекарств из-за жесткого регулирования: повысить цену больше, чем на уровень инфляции, сегодняшние правила не позволяют, а производство тем временем дорожает сильнее.

В феврале прошлого года ФАС установила, что 197 препаратов из списка ЖНВЛП стоимостью до 50 рублей уже сняты с производства. Жизненно необходимые и важные лекарственные препараты ― это перечень лекарств, ежегодно утверждаемый правительством для госрегулирования цен на них. Список на этот год включает 646 непатентованных наименований препаратов, которым соответствуют порядка 30 тыс. брендов лекарств.

В Минздраве рассказали, что идея референтного ценообразования на лекарственные препараты является межведомственной инициативой и неоднократно обсуждалась на совместных совещаниях. Но перед тем как переходить на референтное ценообразование, необходимо дать ему четкое определение, подчеркивают в Министерстве здравоохранения. Ранее ведомство выступало против изменения порядка ценообразования на дешевые ЖНВЛП из-за риска повышения цен и снижения доступности препаратов для потребителей.

Эксперты считают, что цены в результате могут подняться на 15%.

Директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов отметил, что переход на референтное ценообразование необходим; если не повысить цены на недорогие лекарства, то производители перестанут их выпускать.

— Нужно понимать, что в этом вопросе большее зло. Цены повысятся на дешевые медикаменты, да. Но если их вдруг вообще не станет, то это будет гораздо хуже. Тогда населению просто нечем будет лечиться. Они будут вынуждены переключиться на более дорогие лекарственные препараты. Поэтому лучше цены повысить на этот сегмент. Это может произойти в пределах 15% за два года. В любом случае они будут самыми дешевыми. И тут речь идет об ассортименте даже до 100 рублей за упаковку. Производителям нужно как-то окупать затраты на производство этой продукции, — считает эксперт.