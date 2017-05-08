9 ярких мероприятий, ради которых стоит выползти из четырех стен

Короткая рабочая неделя завершается стандартными выходными. Серые и холодные будни совершенно не способствуют настроению куда-нибудь выбираться. Но АфишаТЛТ знает, как создать атмосферу тепла не засиживаясь перед экранами телевизоров. Ловите порцию теплых и ярких мероприятий в эти выходные.

Удачные теплые майские праздники оставили свой отпечаток в нашей памяти и непроизвольно нам всем хочется смотреть на море не с экрана компьютера. Если до отпуска Вам еще далеко, а ярких красок не хватает, то ART-party приглашает Вас на мастер-класс «Море в бокале». Встречаемся в Кофейне «Чеширский Кот». Регистрация участников обязательна. Все подробности здесь.

Любителей провести время в компании своих друзей и поиграть в настольные игры тайм-кафе «СейЧас» ждет с 12 по 13 мая. Магазин и клуб настольных игр «В КУБЕ» и Свободное Пространство «Сейчас», представляют: 10-ти часовую увлекательную программу «Ночь настолок».

Не упустите свой шанс посетить финальный «Литературный оркестр» в ДК «Тольяттиазот». Известный литературовед и филолог Олег Лекманов на примере трех разножанровых текстов покажет, как в произведениях взаимодействуют реальность и вымысел. Зачем авторы искажают действительность, которую они описывают? Все это вы сможете узнать бесплатно, но по предварительной записи. Как посетить это мероприятие смотри тут.

Ежегодный фестиваль "Animation Zone 2017" пройдёт в формате 2-х дней 13 мая и 14 мая. «Animation Zone» - это уникальное мероприятие, совмещающее впечатляющую шоу-программу и обширную выставочную зону. Это праздник для творческой и увлечённой молодёжи Поволжья. На фестивале вы увидите выступления талантливых танцевальных коллективов, молодых вокальных исполнителей, масштабные костюмированные дефиле, набирающего в России творческого направления - «косплей», а также театральные постановки. На выставке всех посетителей ждут интерактивные площадки, в числе которых настольные и видео игры (как турнирные, так и в свободном доступе), спортивные зоны (батутный клуб и акробаланс), более 20-ти творческих мастер-классов от профессионалов (в числе которых изготовление костюмов, бутафории, грима, рисование, поделки, связанные с восточными традициями и культурой), лазертаг, площадка радиоуправляемых моделей, фотозоны и многое другое.

13 мая в 11:00 пройдет увлекательный мастер-класс «Живой обед». На мастер-классе Вы узнаете основы сочетания продуктов, принципы работы с ними, новый взгляд на детокс-питание и классические рецепты. С вами поделятся своими открытиями и секретами, и приготовят блюда самого высокого ресторанного уровня. Подробнее здесь.

Чем занять детей можно узнать из афиши мероприятий в «Волшебной стране», а также из афиши «семейные выходные вместе с Vega».

Дворец детского и юношеского творчества приглашает детей на спектакль «Красная шапочка». Спектакль будет проходить все выходные 13 и 14 мая. А время этого мероприятия можно узнать тут.

Арт-студия "Феникс" приглашает 14 мая всех желающих посетить мастер-класс по живописи маслом. За 3,5 часа на ваш выбор будут представлены несколько картин. Вы сами выберите какую картину вам написать. На данный мастер-класс нужна предварительная запись, поэтому проходи по ссылке и не скучай в четырех стенах.

Будь активным и ярким, несмотря на серый май. Все события ищите в Афише Тольятти - afisha.tlt.ru! Убедитесь, что ничего не пропустили!